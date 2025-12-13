Robó una moto, lo corrieron los vecinos y lo atraparon a las cinco cuadras

Un joven de 19 años que robó una moto estacionada en el barrio Florentino Ameghino fue aprehendido por personal policial luego de que el dueño del rodado lo persiguiera junto a un grupo de vecinos más de cinco cuadras.

Autoridades policiales informaron que el sujeto se llevó el rodado estacionado en Carrillo entre Luro y San Martín, pero su accionar fue advertido por la víctima de 25 años. El sujeto, con varios vecinos que fueron alertados por su pedido de ayuda siguieron al autor y lo redujeron cuando llegó a la esquina de las calles Esperanto y Belgrano.

De allí lo trasladaron a la comisaría duodécima donde labraron actuaciones por el delito de hurto agravado de vehículo dejado en la vía pública en trámite ante la fiscalía de Flagrancia.

El fiscal Eduardo Layús dispuso la notificación de causa y su alojamiento en la Unidad Penal N°44 de Batán hasta que preste declaración en Tribunales.