Magistrados y funcionarios celebran 50 años del Colegio local

Muestra de arte, reconocimiento a ex autoridades y presentaciones artísticas forman parte del cronograma de actividades que el Colegio de Magistrados y Funcionarios lleva adelante esta semana en el marco de su 50 aniversario.

El cronograma comenzó este lunes con la inauguración de una muestra de arte en la sede de la institución ubicada en la esquina de Olavarría y Brown. Fue el presidente del Colegio, el Juez Juan Manuel Sueyro, quien tuvo a su cargo las palabras de apertura antes de escuchar al Cuarteto de Cuerdas de la Universidad Nacional de Mar del Plata.

Las actividades continuarán el miércoles 27 en la sede de Villa Devoto en la esquina de Brown y Buenos Aires cuando se hagan los reconocimientos, con entrega de medallas incluída, a los ex Presidentes de la institución y a los titulares de la Comisión de Funcionarios.

Cronograma de actividades.

“Ese día, desde las dos y media de la tarde, exhibiremos un video en el que se narra la historia y logros del Colegio en este medio siglo de vida”, le dijo Sueyro a 0223.

Los festejos culminarán el viernes, a partir de las siete de la tarde en la sede del Colegio con el descubrimiento de una placa conmemorativa, la actuación del Coro Universitario y el brindis de clausura.

“Hemos invitado a autoridades de los cuatro municipios que integran el Departamento Judicial Mar del Plata y la idea central es festejar por los logros obtenidos y plantearnos los nuevos desafíos para los próximos 50 años”, concluyó.