Kicillof designó cinco nuevos jueces en áreas claves para Mar del Plata

El gobernador Axel Kicillof formalizó la designación de cinco nuevos magistrados para el Departamento Judicial de Mar del Plata, a través de una serie de decretos que se dieron a conocer luego del acuerdo prestado por el Senado bonaerense en mayo. Los nuevos titulares ocuparán cargos vacantes en la Cámara de Apelación en lo Penal, en el Fuero Juvenil y en el de Trabajo.

En el marco de una reactivación de designación de funcionarios judiciales que se viene encarando en los últimos dos años, con la finalidad de cubrir el déficit estructural de las vacantes, este lunes el gobierno de la Provincia de Buenos Aires dio a conocer el nombramiento de cinco nuevos jueces y un defensor oficial para Mar del Plata.

Fiscal Juan Pablo Lódola. (Foto: archivo 0223).

Por un lado, al actual fiscal de Estupefacientes, Leandro Favaro, fue nombrado juez de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal -Sala I-, mientras que el también fiscal -recientemente sumado a la Fiscalía de Delitos Económicos- Juan Pablo Lódola también fue designado juez de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal –Sala II-.

Asimismo, Kicillof formalizó el nombramiento de María Anastasia Gerula como jueza del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N°1, por lo que dejará su actual cargo como secretaria de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal -Sala 3-. En otro orden, Libertad Cordido estará la frente del Juzgado de Garantías del Joven N°1, mujer que actualmente se desempeña como secretaria del Juzgado de Garantías N°4.

Fiscal Leandro Favaro. (Foto: archivo 0223)

A su vez, el fuero laboral también se verá favorecido, a través del nombramiento de Carlos María Cordero como uno de los tres integrantes del Tribunal de Trabajo N°1, quien actualmente ejercía como auxiliar en el Tribunal de Trabajo N°3.

Finalmente, en otro de los decretos el gobernador Kicillof nombró a Sandra Nuccitelli como Defensora Oficial para actuar ante el Fuero Criminal y Correccional, quien hasta ahora se desempeñaba como auxiliar en el Juzgado de Garantías N°6.