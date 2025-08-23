Se negó a declarar uno de los “Pibes Candy”

Uno de los dos “Pibes Candy” acusado de robar al menos dos kioscos en el macrocentro en menos de veinticuatro horas se negó a declarar en Tribunales y fue trasladado nuevamente a la Unidad Penal N°44 de Batán donde permanecerá alojado mientras avanza la causa a cargo del fiscal Fernando Berlingeri.

Fuentes judiciales le confirmaron a 0223 que Kevin Liberti se entrevistó el viernes con miembros de la defensa oficial y no quiso dar su versión de los hechos ante el titular de la fiscalía temática de robos calificados a comercios. El sujeto de 27 años está imputado por dos hechos de robo agravado.

Tal como se adelantó, el primero de los hechos sucedió el martes pasado en un kiosco ubicado en inmediaciones de las calles La Rioja y Brown cuando dos sujetos simularon tener un arma y le robaron a los empleados 88 mil pesos, cigarrillos y una gran cantidad de chocolates.

El miércoles, minutos antes de las cinco de la tarde y con la misma modalidad, ingresaron a un kiosco en Gascón y Córdoba donde amenazaron a los empleados antes de robar una gran cantidad de chocolates y una cantidad de dinero que no fue precisada. Ambas actuaciones estuvieron a cargo de personal de la comisaría segunda que las remitió a la DDI.

Elementos secuestrados.

Tras identificarlos y una vez obtenida la orden de allanamiento por parte de la Justicia de Garantías, personal de la DDI irrumpió en un hostel ubicado en Gascón al 1800: en la habitación 7 se aprehendió a uno de ellos y secuestraron un camperón, dos gorras y un buzo utilizado en ambos hechos.

El otro imputado estaba en otra habitación, salió cuando escuchó la presencia policial y también fue reducido, aunque no quedó aprehendido. El sujeto de 30 años fue imputado del mismo delito y será convocado a declarar los próximos días.