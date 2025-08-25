No quiso declarar y seguirá detenido el hombre que le pegó un botellazo en la cara a su hermana

El hombre de 31 años que el domingo al mediodía le pegó un botellazo en la cara a su hermana tras una discusión en una casa del barrio Las Heras y le tiró un trapo prendido fuego se negó a declarar en Tribunales y fue trasladado nuevamente al complejo penitenciario de Batán.

Acompañado por miembros de la defensa oficial, el imputado por lesiones leves agravadas por el vínculo no quiso dar su versión de los hechos ante el fiscal de Flagrancia Leandro Arévalo. Al término del acto, se le pidió a la Justicia de Garantías que convierta la aprehensión en detención.

Fuentes judiciales consultadas por 0223 confirmaron que la defensa pidió que el expediente pase a la Oficina de Mediación. “Eso será rechazado por la fiscalía que aguardará, en caso de confirmarse la detención, la próxima audiencia de excarcelación a realizarse el viernes próximo”, señalaron.

Tal como se informó, los hechos ocurrieron en una vivienda ubicada en Guiraldes al 8800 donde se juntaron a tomar alcohol la dueña de casa, su pareja y el hermano de la mujer. La discusión que la mujer de 33 años tuvo con el imputado por problemas de vieja data terminó de la peor manera cuando éste la agredió con una botella y le generó un corte en la cara por el que le tuvieron que dar siete puntos de sutura.

La mujer llamó al 911 pero cuando los efectivos llegaron a su casa, ya se había ido por sus propios medios hasta el Hospital Interzonal General de Agudos (Higa), donde el suturaron el parietal izquierdo por el corte que tenía. Al regresar a su domicilio, su hermano fue a buscarla y arrojó hacia el interior de la vivienda un trapo con fuego que fue rápidamente apagado.

Personal del Comando de Patrullas observó esa situación y redujo al sujeto en William Morris y Eduardo Peralta Ramos. Tras las actuaciones de rigor en la comisaría decimosexta, fue trasladado a la Unidad Penal N°44 de Batán donde permanece alojado.