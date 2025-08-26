"Sólo las hojas": escuchá el tercer adelanto del nuevo disco de Llullo

El artista marplatense Llullo lanzó "sólo las hojas", el tercer adelanto de su disco. Una oda a lo que se pierde y que al mismo tiempo forma parte del reverdecer natural. "Los arboles en otoño observan a los transeúntes, sus amores, los dolores y los recuerdos que estos tienen", dice el artista.

Este nuevo single se suma a sus dos primeros cortes lanzados en enero y junio, "Sonido de Gotas", e "Hidalgo", respectivamente.

Llullo es el proyecto solista de Lucas Llull, músico y compositor marplatense. Con 23 años y una identidad artística en pleno crecimiento, su música nace del cruce entre el folklore argentino, el rock nacional y la canción de autor contemporánea.

Inspirado por figuras como Charly García, Lisandro Aristimuño, Jorge Drexler y Serú Girán, Llullo construye un universo sonoro que oscila entre lo íntimo y lo expansivo, donde conviven texturas electrónicas, paisajes acústicos y una lírica que explora la sensibilidad, la búsqueda personal y la dualidad de lo humano.

Actualmente se encuentra en proceso de producción de su primer disco. Con canciones que invitan a detenerse, escuchar y sentir, Llullo propone un viaje honesto, poético y visceral. El tercer adelanto de su disco debut está en camino, consolidando una voz nueva en la escena independiente argentina.

