"Sólo las hojas": escuchá el tercer adelanto del nuevo disco de Llullo
Ya disponible en plataformas digitales.
Por Redacción 0223
PARA 0223
El artista marplatense Llullo lanzó "sólo las hojas", el tercer adelanto de su disco. Una oda a lo que se pierde y que al mismo tiempo forma parte del reverdecer natural. "Los arboles en otoño observan a los transeúntes, sus amores, los dolores y los recuerdos que estos tienen", dice el artista.
Este nuevo single se suma a sus dos primeros cortes lanzados en enero y junio, "Sonido de Gotas", e "Hidalgo", respectivamente.
Llullo es el proyecto solista de Lucas Llull, músico y compositor marplatense. Con 23 años y una identidad artística en pleno crecimiento, su música nace del cruce entre el folklore argentino, el rock nacional y la canción de autor contemporánea.
Inspirado por figuras como Charly García, Lisandro Aristimuño, Jorge Drexler y Serú Girán, Llullo construye un universo sonoro que oscila entre lo íntimo y lo expansivo, donde conviven texturas electrónicas, paisajes acústicos y una lírica que explora la sensibilidad, la búsqueda personal y la dualidad de lo humano.
Actualmente se encuentra en proceso de producción de su primer disco. Con canciones que invitan a detenerse, escuchar y sentir, Llullo propone un viaje honesto, poético y visceral. El tercer adelanto de su disco debut está en camino, consolidando una voz nueva en la escena independiente argentina.
Seguilo en redes:
Instagram: @lucasllull
YouTube: Llullo Oficial
Temas
Lo más
leído