Fue a comer a una parilla y cuando salió le habían robado la rueda de auxilio del baúl: "Llamaron a la Policía y no fueron"

Una mujer de 49 años que el sábado por la noche salió a comer a una parrilla del barrio La Perla se llevó una desilusión cuando salió y se dio cuenta que le habían abierto el baúl del auto para robarle la rueda de auxilio y cajones de madera con leña.

El hecho se registró el sábado alrededor de las 23:20 y quedó captado por las cámaras de seguridad de una vivienda. En las imágenes a las que accedió 0223 se puede ver que los autores fueron dos hombres que merodeaban por la zona y actuaron cuando los comensales cenaban en la parrilla ubicada en 9 de Julio y 20 de Septiembre.

Los delincuentes aprovecharon la poca circulación de gente que había a esa hora de la noche y destrabaron el auto Fiat Cronos. Mientras uno de ellos ingresó por la puerta trasera y revisaba las cosas de la guantera en busca de objetos de valor, el segundo abrió el baúl del auto y sustrajo una rueda de auxilio y los cajones con leña que la mujer guardaba. En pocos segundos, sin encontrar más objetos de valor para robar, cargaron el botín en el baúl de otro auto y se dieron a la fuga.

La damnificada confió a este medio que el dueño de la parrilla llamó a la Policía pero los efectivos no se hicieron presentes. "Nunca llegaron", aseguró.