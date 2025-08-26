Fue a comer a una parilla y cuando salió le habían robado la rueda de auxilio del baúl: "Llamaron a la Policía y no fueron"
Sucedió el sábado por la noche en la zona de La Perla. También le sacaron cajones de madera con leña.
Una mujer de 49 años que el sábado por la noche salió a comer a una parrilla del barrio La Perla se llevó una desilusión cuando salió y se dio cuenta que le habían abierto el baúl del auto para robarle la rueda de auxilio y cajones de madera con leña.
El hecho se registró el sábado alrededor de las 23:20 y quedó captado por las cámaras de seguridad de una vivienda. En las imágenes a las que accedió 0223 se puede ver que los autores fueron dos hombres que merodeaban por la zona y actuaron cuando los comensales cenaban en la parrilla ubicada en 9 de Julio y 20 de Septiembre.
Los delincuentes aprovecharon la poca circulación de gente que había a esa hora de la noche y destrabaron el auto Fiat Cronos. Mientras uno de ellos ingresó por la puerta trasera y revisaba las cosas de la guantera en busca de objetos de valor, el segundo abrió el baúl del auto y sustrajo una rueda de auxilio y los cajones con leña que la mujer guardaba. En pocos segundos, sin encontrar más objetos de valor para robar, cargaron el botín en el baúl de otro auto y se dieron a la fuga.
La damnificada confió a este medio que el dueño de la parrilla llamó a la Policía pero los efectivos no se hicieron presentes. "Nunca llegaron", aseguró.
