Denunció que le robaron el auto pero era mentira: le hicieron una causa por falsa denuncia

El análisis de cámaras de seguridad permitió descubrir que era mentira la denuncia que hizo un hombre el pasado 20 de agosto sobre el posible robo de su auto en la ruta 11.

El sujeto de 29 años dijo en la sub comisaría Acantilados que había dejado su VW Gol modelo 2001 estacionado a la altura del kilómetro 365,5 y que autores ignorados se lo habían llevado.

El personal insertó los datos en el sistema de lectora de patentes y solicitó el pedido de secuestro de rigor mientras analizaban las cámaras cercanas al recorrido previo que hizo el denunciante.

Así confirmaron que el hombre aportó información errónea sobre recorridos previos al ilícito, entorpeciendo las tareas para la investigación del hecho y se estableció que fue una falsa denuncia.

Desde la fiscalía de Delitos Económicos ordenaron la formación de una causa por falsa denuncia con tentativa de estafa por la que deberá declarar en las próximas horas en Tribunales.