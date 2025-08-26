Tensión por el incendio de un PH en Mar del Plata :se quemaron electrodomésticos y varios muebles

Un incendio que se desató en una propiedad horizontal (PH) llevó tensión a los vecinos de los barrios Bernardino Rivadavia y Pinos de Anchorena de Mar del Plata y provocó cuantiosos daños materiales.

Fuentes oficiales consultadas por 0223 indicaron que el hecho se registró minutos después de las 18 en inmediaciones de Italia al 3000 donde, por circunstancias que son motivo de investigación, se originó un incendio en un PH de cinco metros de fondo.

Una dotación del cuartel central de Bomberos llegó al lugar y comenzó a combatir el foco ígneo hasta su extinción. Como resultado, el fuego quemó electrodomésticos, muebles y provocó grietas en las paredes y ahumamiento general.

La propietaria del lugar alcanzó a salir por sus propios medios y fue atendida por personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (Same) sin requerir traslado.