Debut y despedida: Solana Sierra sufrió una dura derrota en el US Open

La joven de 19 años no pudo hacer pie en su debut en el cuadro principal del último Grand Slam de la temporada y quedó eliminada.

Solana Sierra disputó por segunda vez el cuadro principal del US Open pero terminó siendo debut y despedida ya que cayó en dos sets ante la rumana Sorana Cirstea.

La joven marplatense cayó 7-5, 6-0 en una hora y doce minutos ante la Nº71 del mundo que venía de ser campeona en el WTA 250 de Cleveland.

Con respecto al ranking de Solana al finalizar el torneo, no perderá puntos ya que quedó eliminada en la misma ronda que el año pasado pero si la pueden superar tenistas que estén por detrás suyo actualmente.

Los próximos torneos para Sierra pueden ser en San Pablo y Guadalajara - WTA 250 y 500 respectivamente - la segunda y tercera semana de septiembre.