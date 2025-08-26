Conducía sin papeles, chocó contra un semáforo y la tuvieron que rescatar del interior del auto

Por fortuna, la conductora del Volkswagen Gol salió ilesa. Pero preocupó a los primeros que trataron de asistirla ya que exigía la atención médica. El golpe, sobre todo el impacto, fue un estruendo que estremeció a la propia mujer, luego de perder el control de su vehículo e impactar contra una luminaria y el semáforo.

El auto de frente contra el semáforo.

Un móvil de la Policía y el Same llegaron inmediatamente a la avenida Luro y Arrué. Los trabajadores de la ambulancia constataron su estado de salud, decidiendo que no era necesario el traslado de la conductora a un nosocomio. En tanto, llegó una cuadrilla de Defensa Civil y Tránsito.

Así quedó el interior del coche.

El personal terminó secuestrando el auto, ya que cuando le exigieron los documentos a la mujer no contaba con ellos. No tenía VTV ni seguro. Por tales motivos, le secuestraron el vehículo. Mientras que Defensa Civil, se quedó en la zona para levantar los restos del semáforo.