El joven atrapado por un homicidio de nueve balazos es el mismo que causó destrozos en una escuela de Estación Chapadmalal

La Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) aprehendió este miércoles Claudio Leonel Urbistondo, un joven de 19 años que era buscado hacía pocos días por otro hecho menor pero aún grave: provocar destrozos en una escuela del barrio Estación Chapadmalal.

Tal como se informó, Urbistondo es conocido en la zona como "El Moneda" y cayó en las últimas horas acusado de participar del crimen de Kevin Mendoza, a quien asesinaron de nueve balazos en noviembre del año pasado.

El joven fue atrapado mientras caminaba por calle 32 entre 7 y 8 a tan solo cuatro cuadras del edificio donde funcionan la Escuela Primaria Provincial N°60 y de la Escuela Secundaria N°43, cuyas instalaciones fueron vandalizadas el último fin de semana.

El ataque a la institución quedó al descubierto cuando "El Moneda" y "Papu", un adolescente de 14 años que actuó con él, se grabaron y compartieron el material en redes sociales, lo que se convirtió en la principal prueba en su contra.

Tal como se puede ver en el material, mientras recorrían las instalaciones rompieron mobiliario y provocaron daños en las aulas. Entre risas, se los escucha decir frases como: “Los vecinos van a tener que pagar” o “No se rompe ni a palo eso…”.

Según pudo saber 0223, "Papu" es un adolescente conflictivo que vive en una casa de Estación Chapadmalal donde se habría instalado para cuidar de un abuelo que falleció y apenas mantiene contacto familiar con una tía. Este viernes fue citado para ponerse a derecho ante el fiscal Marcelo Yañez Urrutia, a cargo del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil.

Por su parte, Urbistondo será trasladado este jueves a Tribunales para declarar ante la fisca Florencia Salas en el marco de una causa por homicidio agravado por el uso de arma de fuego.

“Son un resultado más de la década ganada”

El caso tomó repercusión pública casi al instante, sobre todo porque el propio intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, compartió en sus redes sociales los videos del acto vandálico y también imágenes de uno de los aprehendidos.

Con un tono de visible enojo, Montenegro expresó: “Estos menores que se ríen del daño que están causando en una escuela son producto de una generación que no tiene respeto por las cosas, ni por la gente, ni por las instituciones, ni por el trabajo, ni por la educación”.