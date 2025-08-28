“El Moneda” se negó a declarar por el crimen a un joven de nueve balazos

El joven de 19 años acusado de participar en el homicidio de nueve balazos a Kevin Mendoza (28) en noviembre del año pasado en el barrio Bosque Grande se negó a declarar hace instantes en Tribunales y quedará alojado la Unidad Penal N°44 de Batán.

Claudio Leonel Urbistondo conocido como “El Moneda”, estuvo acompañado por miembros de la defensa oficial y no quiso responder preguntas ante la fiscal Florencia Salas, a cargo de la investigación por el crimen cometido hace nueve meses en inmediaciones de Tripulantes del Fournier y Rufino Inda.

Urbistondo fue detenido por personal del Gabinete de Homicidios de la DDI mientras caminaba por calle 32 entre 7 y 8 de Estación Chapadmalal al confirmar que era quien tenía pedido de detención en el marco de una causa por homicidio agravado por el uso de arma de fuego.

Días después del crimen detuvieron en inmediaciones del lugar a Roberto Becerra (30) quien estaba dentro de un VW Bora junto a un hombre y una mujer a pocos metros del lugar del homicidio. En el rodado hallaron una pistola calibre nueve milímetros, municiones, casi cien mil pesos y envoltorios de cocaína preparados para la venta.

La continuidad de la investigación en la Unidad Funcional de Instrucción N°1 permitió identificar a “El Moneda” como otro de los autores del homicidio. Ya en la operación de autopsia que se había realizado a los restos de Mendoza se había confirmado que fue atacado con dos armas de distinto calibre, lo que daba la idea de al menos dos tiradores.