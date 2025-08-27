Cometió cinco robos en menos de una hora y lo condenaron tras un juicio abreviado

Un hombre de 29 años que el 31 de diciembre pasado cometió cinco robos en menos de una hora fue condenado a siete años de prisión tras la validación de un acuerdo de juicio abreviado en el Tribunal Oral en lo Criminal N°2. A Claudio Alejandro Medina también lo declararon reincidente.

El acuerdo que el Ministerio Público Fiscal y la defensa le presentaron al Juez Roberto Falcone planteó la calificación de robo agravado por el empleo de arma apta para el disparo en los cinco hechos con concurso real entre sí y la responsabilidad de Medina en carácter de autor.

La seguidilla de robos comenzó minutos antes de las ocho de la noche del último día del año pasado cuando en inmediaciones de Garay y Jara apuntó con un arma de fuego a una familia que estaba por subir a su auto VW Suran dominio LSO430 y los demás elementos que se hallaban dentro.

Seguirá alojado en el complejo penitenciario de Batán.

Apenas veinte minutos después, detuvo su marcha en López y Planes casi Río Negro y le apuntó con un arma a un hombre que se disponía a estacionar su vehículo en la vivienda para robarle un iPhone 13. Allí, con otra arma según contaron los damnificados, amenazó a la pareja de la víctima para robarle un reloj y un par de aros.

Tan solo cinco minutos más tarde, Medina detuvo su marcha en Francia casi Libertad, bajó con un arma de fuego en cada mano y amenazó a un matrimonio que estaba por estacionar en el lugar. A ellos les robó una bolsa de cartón con vajilla, una cartera de color negra, un celular Samsung, un iPhone 13, documentación del rodado y una mochila de azul con prendas de vestir.

Cerca de las ocho y media de la noche, el ahora condenado llegó –siempre a bordo del VW sustraído en primer lugar-a López y Planez casi Valencia donde asaltó a un hombre que caminaba por el lugar: apenas unos segundos después escapó con una cartera de cuerina donde tenía documentación, 23 mil pesos, un celular y unos lentes.

En Strobel y Tejedor cometió, apenas pasadas las ocho y media de la noche, el último robo cuando amenazó a un hombre que estaba parado al lado de un auto estacionado y le sacó un iPhone 13. En ese caso, según la víctima, también exhibió dos armas de fuego.

Una rueda pinchada y nervios delatores

Fue apenas una hora después del último robo que personal del Comando de Patrullas –alertado por la capa radial- vieron el rodado estacionado en Meyrelles y ruta 11, jurisdicción de la comisaría decimoquinta. Al acercarse para identificarlo vieron que una persona estaba agachada sobre la rueda delantera tratando de cambiarla y una de las oficiales le ofreció ayuda.

Medina, visiblemente nervioso, mantuvo una breve charla y quedó al descubierto que no era su rodado, por lo que fue reducido de manera preventiva. Ante la presencia de testigos recuperaron varios objetos del auto cuya procedencia no pudo precisar y que luego fueron reconocidos por las víctimas.

El acuerdo se validó en Tribunales.

En la sentencia a la que tuvo acceso 0223 se descartaron cuestiones eximentes de la responsabilidad penal y atenuantes, aunque valoraron como agravante el nivel de violencia desplegado en ocasión de cada uno de los hechos que integran el concurso y la reiteración delictiva en un breve transcurso de tiempo.

El magistrado condenó a Claudio Alejandro Medina por resultar autor penalmente responsable del delito de robo agravado por el empleo de arma de fuego apta para el disparo, en cinco hechos y en concurso real entre sí a la pena de siete años de prisión, con accesorias legales, costas del proceso y declaración de reincidencia en virtud de la condena impuesta por el Tribunal en lo Criminal N°3 en una causa anterior.