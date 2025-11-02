Brutal: trató de asesinar a su esposa a golpes y palazos por negarse a tener sexo

Un hombre de 36 años fue detenido acusado de intentar asesinar a su esposa tras atacarla brutalmente a puñetazos y con un palo, en un hecho ocurrido en el norte del conurbano bonaerense. La agresión se habría desatado luego de que la víctima, de 34 años, se negara a mantener relaciones sexuales con él. Como consecuencia del violento episodio, la mujer perdió la visión de su ojo izquierdo.

El agresor fue capturado días atrás por efectivos de la Subdelegación Departamental de Investigaciones (SubDDI) local y de la DDI de la zona, en las inmediaciones del cruce de Almirante Guillermo Brown e Hilario Ascasubi. La fiscal María José Basiglio, a cargo de la Unidad Funcional Descentralizada Temática de Violencia de Género, había ordenado su detención tras reunir pruebas sobre el ataque ocurrido el 30 de marzo de 2024.

De acuerdo con el expediente, el sujeto golpeó salvajemente a su pareja con los puños y un palo de escoba dentro de la vivienda que compartían. La víctima fue trasladada de urgencia a un hospital, donde los médicos confirmaron la pérdida irreversible de la visión en uno de sus ojos. Desde entonces, la mujer recibe acompañamiento psicológico y asistencia por parte de organismos especializados en violencia de género.

La causa fue caratulada como “lesiones graves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género” y está bajo la órbita del Juzgado de Garantías N° 6 de la jurisdicción. Autoridades de la Superintendencia de Investigaciones, quien en Función Judicial de la Policía bonaerense supervisó los procedimientos.