Una famosa actriz contó que grabó escenas de sexo estando embarazada: "Fueron muy jugadas"

Magui Bravi presentó "Desde adentro", su nueva película dirigida por Matías Rispau, y sorprendió al contar que filmó dos escenas de alto voltaje estando embarazada de apenas un mes. “Fueron escenas muy sexuales, muy jugadas”, confesó en una entrevista con Karim González en el ciclo "Sola en los bares". Según relató la bailarina, debió avisarle de inmediato al equipo para modificar el cronograma: “Chicos, estoy embarazada y hay dos escenas que las tenemos que grabar mañana ya”.

La actriz detalló que las secuencias en cuestión incluían una escena de intimidad explícita y otra en la que interpretaba a una corredora olímpica. “Era muy jugada y ya estaba planteada así desde el guion. Entonces era o no la hacemos, o la hacemos con ropa... pero en cuatro meses se iba a notar la panza”, explicó la ex participante de "Showmatch", quien señaló que solo se adelantaron dos jornadas del plan de rodaje para poder concretarlas a tiempo.

La artista hizo hincapié en cómo el staff la cobijó durante el rodaje. “Nos cuidamos entre todos. Estaba solo el director con nosotros y de hecho hizo cámara. Ni siquiera estaba el cámara, no había nadie en set. Desocuparon todo”, recordó. La intérprete, al mismo tiempo, remarcó que fue una experiencia profesional "segura y respetuosa", y que su formación como bailarina la ayudó a trabajar con su cuerpo sin tabúes.

En ese sentido, Bravi destacó que no tiene conflictos con su exposición física: “Para mí era una escena más. Estaba desnuda y no se notó. Es un desnudo, nada más, no me es un problema…”. Por otra parte, agregó que su pareja, padre de Galileo, no se sorprendió en absoluto: “Está curado de espanto, el hecho de haber sido bailarina me ayuda un montón, mi cuerpo es una herramienta”.