"Lo mató adelante del nieto, le vació el cargador": asesinó a balazos a su exsuegro

Claudio Lencina, de 55 años, fue asesinado en la puerta de su casa por su exyerno Javier Alejandro Toscano González, mientras intentaba defender a su hija de los acosos que sufría por parte del hombre. A casi 10 meses del crimen, su familia reclama justicia y pide la pena máxima: el brutal ataque ocurrió el 10 de noviembre de 2024 en la localidad de Villa Albertina, dentro del partido de Lomas de Zamora.

La hija de la víctima, Jennifer, estuvo en una relación durante 16 años con el agresor, en un vínculo que siempre fue conflictivo y violento. De hecho, cuando se peleaban, la mujer se iba a la casa de sus padres para estar resguardada. Horas antes del domingo del asesinato, Claudio estaba cansado del maltrato que sufría su hija, y cuando el chico fue a buscarla por la madrugada salió decidido a enfrentarlo.

“Mi papá estaba en el portón y le gritó que se fuera. Él no se bajó del auto y desde adentro le vació el cargador, lo mató adelante del nieto", contó Brenda, la hermana expareja del atacante. Pese a que le disparó en varias oportunidades, solo uno de los balazos, dirigido al pecho, impactó en el sujeto. Más allá de que fue trasladado de urgencia a la Unidad de Pronta Atención (UPA) de Villa Fiorito, perdió la vida minutos antes de llegar.

El criminal, por su parte, escapó y estuvo prófugo casi un mes, aunque fue aprehendido el 6 de diciembre en la casa de su hermana, en la localidad de Ingeniero Budge, cerca de la comisaría de La Noria. Desde entonces, está alojado en una dependencia policial de Lomas de Zamora, a la espera de juicio oral. La joven fue víctima de violencia de género durante varios años y hasta denunció a su novio en diversas oportunidades, pero siempre volvía con él.

De hecho, desde la familia contaron que, después de llevar a cabo el asesinato, la mujer le llevaba ropa y jamás se presentó a declarar. Cuando González quedó en libertad por un breve período, regresó a la casa que compartía con Jennifer, como si nada hubiese pasado. “Para mi hermana era todo normal lo que pasó, siempre fue de pegarle”, contó la pariente directa de la chica, quien aseguró que recibe amenazas de ella y de uno de los hijos del acusado.