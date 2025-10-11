Golpeó a un farmacéutico para asaltarlo y escapó en bicicleta

Un llamado al 911permitió aprehender este sábado a un hombre de 40 años que golpeó a un hombre que abría su farmacia en la ciudad de Batán para robarle el dinero que estaba en la caja registradora. Si bien escapó en bicicleta, fue aprehendido a pocas cuadras del lugar.

Quedó aprehendido.

Personal de la comisaría octava junto al titular llegaron al local ubicado en Colectora al 9800 del que salió corriendo un sujeto que subió a una bicicleta y se dio a la fuga. Los oficiales lo aprehendieron antes de llegar a la calle 134.

“En su poder se secuestraron los casi 120 mil sustraídos y la bicicleta rodado 29 marca Topmega en la que escapó”, dijeron autoridades policiales.

El dinero fue recuperado.

Mientras que el herido fue trasladado al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) por las lesiones sufridas, el agresor quedó alojado en la Unidad Penal N°44 de Batán.

El imputado, cuyos datos personales no trascendieron, deberá declarar en las próximas horas en Tribunales ante la fiscal de Flagrancia Mariana Baqueiro en el marco de una causa por robo en grado de tentativa.