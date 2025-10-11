Lo atraparon mientras robaba y su compañero se escapó por los techos: los detalles del asalto en Playa Serena

Un hombre fue detenido y su compañero escapó luego de robar una casa en Playa Serena.

Este viernes por la noche, personal policial logró detener a un hombre que intentaba robar una vivienda del barrio Playa Serena, ubicado en el sur de Mar del Plata, mientras que su compañero se fugó.

El hecho ocurrió en calle 6 al 1000, cuando un llamado a la Central de Emergencias 911 alertó sobre el ilícito. Al llegar, los efectivos encontraron a uno de los sujetos (27) en la vivienda de la víctima (un hombre de 49 años) con sus objetos personales.

Rápidamente lograron detener al hombre mientras que un segundo delincuente se fugó por los techos y fue buscado intensamente por toda la zona por la Policía.

Luego de restituirle los objetos a la victima y constatar su buen estado de salud luego del shock, desde la UFI de Flagrancia se ordenó realizar un peritaje en el lugar, constatar los daños e imputar al sujeto por "Robo Agravado por Escalamiento" y trasladarlo a la Unidad Penal 44 de Batán.