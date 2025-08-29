Cuatro personas armadas le robaron la moto: allanaron tres viviendas e identificaron a uno de los autores

La realización de tres allanamientos por el robo de una moto a mano armada cometido hace más de una semana arrojó como resultado el secuestro de un candado tipo pitón y la identificación de un joven de 19 años como posible autor del ilícito.

El 21 de agosto pasado un hombre de 37 años denunció que un día antes cuatro personas lo interceptaron en la intersección de Vértiz y Valentini, en el barrio Peralta Ramos Oeste, y le sustrajeron su moto Zanella ZB, color bordo, modelo 2025. Más tarde, la víctima recupero su rodado en la esquina de Azopardo y Bestoso.

Candado secuestrado.

El denunciante identificó a tres de los cuatro autores del ilícito por lo que desde el Gabinete técnico operativo de la comisaria Tercera se realizaron varias tareas que le permitieron al fiscal Joaquín Morán de la Oficina contra el Delito de Propiedad Automotor (ODEPA) solicitar tres órdenes de allanamiento.

Las medidas se hicieron efectivas este viernes en Azopardo entre Valentini y Bestoso, Azopardo al 6100 y Azopardo al 6300 donde secuestraron un candado tipo pitón e identificaron a uno de los posibles autores que deberá presentarse en la Oficina Técnica de Identificación de Personas (OTIP).