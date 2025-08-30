Renuncia en el Gobierno: otra baja en el Ministerio de Desregulación

Un nuevo simbronazo sacude al Gobierno nacional en su estructura. Martín Rossi, el economista que se desempeñaba como titular de la Secretaría de Desregulación presentó su renuncia al cargo, según informó el ministro de Modernización, Federico Sturzenegger:

“Esta semana despedimos a @_martin_rossi, extraordinario colega, de la Secretaría de Desregulación. Martín dejó su puesto de Vicerector de @UdeSA para acompañarnos este primer año”, publicó Sturzenegger en sus redes sociales.

La salida de Rossi coincide con un momento delicado, ya que el Poder Ejecutivo perdió las facultades delegadas que permitían a Sturzenegger avanzar con medidas desregulatorias por decreto, cuyo plazo venció el 8 de julio, tras un año de vigencia de la Ley Bases.

Tras un año en la función pública, Rossi comunicó su decisión de retornar al ámbito académico.

Esta salida marca otra baja en el equipo del ministro de Desregulación y Transformación del Estado y se da a poco más de un año y medio del inicio del gobierno libertario.

Por otra parte, esta renuncia se suma a la sangría de puestos en el empleo público, que registró la destrucción de 1.164 puestos en julio, acumulando 53.345 bajas en la era Milei.

Sin embargo, el ministro justificó la baja sosteniendo que, “con los equipos armados y funcionando, y cumplido su compromiso inicial, Martín me pidió volver a rebalancear su vida nuevamente hacia su carrera académica y vuelve a la Universidad de San Andrés”.