El Gobierno Nacional, encabezado por Javier Milei, decidió incrementar al nivel alto el estado de seguridad en todo el territorio argentino como respuesta al reciente ataque perpetrado por Estados Unidos e Israel contra Irán.

Esta medida contempla un fortalecimiento en los protocolos de vigilancia y control, especialmente en las fronteras, así como una revisión exhaustiva de las alertas tempranas en aquellas áreas consideradas sensibles ante posibles repercusiones de este conflicto internacional.

Las autoridades mantienen la atención en la evolución del escenario y continúan evaluando posibles medidas adicionales para preservar la estabilidad y la seguridad interior.

Por el momento, se mantiene la comunicación con organismos de inteligencia y seguridad para monitorear cualquier eventualidad derivada de la crisis en Medio Oriente.

La situación sigue en desarrollo, y el Gobierno ratifica su compromiso de proteger a la población ante cualquier eventualidad que pueda surgir a partir de este episodio internacional.

Cómo fue el bombardeo

El sábado por la mañana, Estados Unidos e Israel iniciaron una operación conjunta de bombardeos masivos sobre varias ciudades iraníes, incluyendo la capital Teherán. Esta acción militar se desencadenó tras semanas de negociaciones fallidas, donde Estados Unidos intentó imponer condiciones estrictas sobre el programa nuclear iraní.

Los bombardeos se concentraron en ciudades clave como Teherán, Qom, Kermanshah, Isfahan y Karaj, con objetivos que incluyen las instalaciones nucleares, el programa de misiles balísticos y altos representantes del régimen iraní. Se reportó que el líder supremo, Ali Khamenei, fue evacuado ante la escalada militar. Sin embargo, medios iraníes han denunciado ataques a puestos civiles como escuelas de niñas.