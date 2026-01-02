Aumentos de luz y gas: quiénes perderán los subsidios tras la eliminación del esquema de tarifas por niveles

Este mes comienza a regir el nuevo esquema de tarifas de luz y gas, que deja sin efecto la segmentación de tarifas por niveles de ingresos en los hogares. Ahora bien, ¿cómo funciona el nuevo sistema?

El Gobierno nacional público el decreto que elimina el criterio de segmentación en tres niveles de las tarifas de luz y gas para usuarios residenciales. Antes, los hogares se dividían en N1 (ingresos altos), N2 (ingresos bajos ) y N3 (ingresos medios).

Por el contrario, el nuevo esquema divide a los hogares entre los que tienen subsidios y los que no. Serán beneficiarios los que con sus ingresos sumen hasta tres Canastas Básicas Totales (CBT) mensuales, lo que representa alrededor de unos 3,77 millones de pesos. Hasta el momento, el máximo era 3.5 CBT (unos $4.4 millones), por lo cual algunos usuarios de ingresos medios (N3) perderán el beneficio.

El nuevo esquema para las facturas de luz y gas

En las facturas de luz se fijará un tope de consumo de 300 kWh para algunos meses y de 150 kWh para otros. De no superar ese nivel de consumo, los usuarios con subsidio tendrán una bonificación del 50% en sus facturas. Lo que consuman por encima del máximo se les cobrará con precio de tarifa común.

Los topes de consumo fijados por mes serán: en enero, febrero, mayo, junio, julio, agosto y diciembre de 300 kWh. En marzo, abril, septimebre, octubre y noviembre, de 150 kWh.

En el esquema de segmentación anterior, los subsidios cubrían el 65% de un bloque de hasta 350 kWh mensuales para los hogares de ingresos bajos y el 50% de hasta 250 kWh para los de ingresos medios.

En la tarifa de gas, el subsidio del 50% se aplicará sólo entre abril y septiembre, que son los meses en los que el consumo residencial aumenta exponencialmente a raíz del frío. El resto del año, todos los usuarios pagarán la tarifla plena (US$3,80 por millón de BTU).

Las facturas de gas natural, gas propano indiluido por redes y electricidad tendrán una bonificación extra durante el primer año, para que el aumento sea gradual. Ese descuento extra será del 25% en enero e irá descendiendo con el correr de los meses.

Después del aumento, ¿de qué valor serán las facturas de luz y gas?

Los beneficiarios del Programa Hogar que usan garrafas serán incorporados al nuevo régimen. Se estima que recibirán una bonificación mensual equivalente al valor total de una garrafa de 10 kilos ($21.000) en invierno y al 50% del costo mensual durante el resto del año.

Tendrán que inscribirse sin falta en el registro oficial de la Secretaría de Energía durante un período de seis meses. Cumplido el plazo, corren el riesgo de perder el beneficio.

En los meses de mayor demanda eléctrica el 35% de los usuarios pagará en promedio menos de $22.000, el 66% menos de $44.000 y el 81% por debajo de los $67.000, según la Secretaría de Energía.

Durante el invierno el 56% de los usuarios pagará el gas menos de $14.000; el 75%, menos de $56.000 y el 83% menos de $73.000.