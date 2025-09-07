Elecciones en Necochea: triunfo de La Libertad Avanza por más de 10 puntos de ventaja

La Libertad Avanza se anotó uno de los triunfos municipales más importantes de la quinta sección electoral bonaerense con los resultados obtenidos en el partido de Necochea, donde la lista encabezada por Juan Cerezuela obtuvo poco más del 31% de los votos.

Desde la fuerza comandada a nivel nacional por Javier Milei aventajaron por más de 10 puntos tantos a los candidatos de Fuerza Patria como al oficialismo de Nueva Necochea, el partido conformado por el actual intendente Arturo Rojas.

El peronismo con Marcelo Rivero al frente de la lista obtuvo el 20,37% de los votos mientras que la lista oficialista liderada por Matías Sierra se ubicó en el tercer lugar con el 17,85% de los sufragios.

La participación del electorado en Necochea resultó más baja que la del promedio registrado en otros distritos del sudeste bonaerense: solo votó el 57,95% del padrón.