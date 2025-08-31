Alvarado con el objetivo de sumar en Salta y mirando de reojo a sus rivales directos

Es una prueba durísima la que tiene Alvarado. Porque "El Gigante del Norte" es un reducto difícil y Gimnasia y Tiro buscará acercarse cada vez más a la clasificación al Reducido. Pero el "torito" no tiene demasiado margen y todo lo que sume vale. El triunfo sería clave para seguir fuera del descenso, pero un empate no se vería con mala cara para continuar mostrándose competitivo. A las 16, se enfrentan por la 29na fecha de la Zona A de la Primera Nacional.

Alvarado dejó buenas sensaciones en Quilmes y quiere mostrar otra vez esa solidez defensiva que lo mantiene con vida. Lo que necesitaría es ganar algo de profundidad y contundencia para poder ilusionarse con algo más que otro 0 a 0 (así salieron los últimos cuatro de cinco partidos).

Vázquez tendrá que hacer dos cambios obligados: Kevin Silva sufrió una torcedura en la rodilla y deberá someterse a estudios, mientras que Juan Pablo Gobetto se volvió a Mar del Plata por precaución. Valentino Werro y Julián Ascacibar los reemplazaron en la lista, además del regreso de Joaquín Susvielles por Facundo Russo.

De todas maneras, el ingreso de Tomás Fernández fue muy bueno ante Quilmes y será fija en la zaga con el capitán Blasi. En el medio, crecen las opciones, aunque Mateo Ortale corre con ventaja para meterse entre los once. "Coki" estaría en el banco y la dupla delantera continuaría siendo Miori-Amilivia, de buen trabajo en el "Centenario".

El cansancio del partido entresemana puede ser un condicionante para el "torito" que tendrá atención también en lo que suceda en los choques de Güemes con Colegiales (16 en Santiago) y San Martín frente a Arsenal (21 en Tucumán), para intentar tener una semana entera fuera de la zona roja.

