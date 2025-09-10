Alvarado y otra mala noticia antes de visitar al puntero: quién será el árbitro

Adrián Franklin será el encargado de impartir justicia en un partido clave y todos los ojos se posarán en él.

La Primera Nacional entró en una recta final donde todo juega su partido. La presión, las necesidades y los intereses de los distintos sectores. Por eso, la designación de los árbitros cobra vital importancia y, en el bunker de Alvarado se deben haber agarrado la cabeza cuando vieron que Adrián Franklin será el encargado de ¿impartir justicia? el domingo a las 16 en el estadio "Coliseo del Golfo" de Puerto Madryn.

Las redes sociales no lo dejaron pasar. Apenas salió la confirmación de AFA, se puso el foco en lo habitual que es que Franklin dirija los partidos del "aurinegro". Y esto no es de ahora, data de mucho tiempo antes, hay antecedentes con Cipolletti en 2018 y fue el que "ayudó" a los sureños a llegar a Primera Nacional en 2021 en una escandalosa final ante Racing de Córdoba.

Del lado de Alvarado, también tiene un triste antecedente. Fue el árbitro principal la noche del ascenso en el "José María Minella" y la recordada sentada de San Jorge de Tucumán que impidió que el partido se terminara. De todas maneras, en esa ocasión, los tucumanos venían con una carga pesada de encuentros anteriores y decidieron tomar esa medida en el choque de mayor trascendencia, cuando el "torito" era ampliamente superior en el desarrollo.

El santafesino Franklin está mal visto en el fútbol del interior desde hace mucho tiempo. Dio nacimiento a una frase histórica del ascenso, tras perjudicar a Cipolletti en un partido en Madryn en 2018. El por entonces entrenador del conjunto de Río Negro, Marcelo Zwenger, declaró que "les pagan una puta y un avistaje de ballenas y te dejan sin nada".

Los antecedentes de los que acompañana a Franklin tampoco ayudan mucho. El línea número 1, también con varios escándalos en sus espaldas, será Javier Mihura. El cuarto árbitro, de Neuquén, otro que escala categorías en base a "ayudas" como Luciano Julio.

Además de sus partidos, Alvarado está muy pendiente de lo que pasa con sus rivales directos. Por eso también cayó como un baldazo de agua fría que en Santiago del Estero vaya Joaquín Gil a conducir Güemes contra Racing de Córdoba. La curiosidad, es que ya lo dirigió en el partido de la primera rueda en Nueva Córdoba y perjudicó al local. Raro, o no. En las líneas, también dos conocidos: Mauro Ramos Errasti y Daniel Zamora.



