EN VIVO: Mirá el gol con el que Boca le gana a Aldosivi en el descanso
En un flojo primer tiempo en el Minella,Carranza se apuró en una salida y le dio un ataque más al "xeneize", Palacios recuperó, metió el centro y Lautaro Di Lollo selló de cabeza.
31 de Agosto de 2025 13:53
Por Redacción 0223
A Aldosivi le salió perfecto el plan durante 46' de los 47' que se jugaron en el primer tiempo del Minella. Porque no lo dejó elaborar juego, lo obligó a lanzar pelotazos sin destino y tenía hecho la mitad del trabajo. Después, le faltó profundidad para inquietar a Marchesin. Pero en la última de la etapa, Carranza se quiso apurar en una salida y se le fue larga, Palacios cortó, trasladó y metió un centro preciso para Lautaro Di Lollo que cabeceó al gol y rompió el cero en el cierre, para asestar un mazazo al "tiburón".
