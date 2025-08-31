EN VIVO: Mirá el gol con el que Boca le gana a Aldosivi en el descanso

Aldosivi había ganado el duelo en la mitad de la cancha, pero un error en la salida le facilitó la tarea a Boca y deberá cambiar el plan. (Foto: Prensa Aldosivi)

A Aldosivi le salió perfecto el plan durante 46' de los 47' que se jugaron en el primer tiempo del Minella. Porque no lo dejó elaborar juego, lo obligó a lanzar pelotazos sin destino y tenía hecho la mitad del trabajo. Después, le faltó profundidad para inquietar a Marchesin. Pero en la última de la etapa, Carranza se quiso apurar en una salida y se le fue larga, Palacios cortó, trasladó y metió un centro preciso para Lautaro Di Lollo que cabeceó al gol y rompió el cero en el cierre, para asestar un mazazo al "tiburón".