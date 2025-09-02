Guillermo Farre será el nuevo entrenador de Aldosivi

El ex entrenador de Belgrano de Córdoba se hará cargo del "Tiburón" con el objetivo de conseguir la permanencia en Primera División.

Luego de la salida de Mariano Charlier, la dirigencia de Aldosivi tomó la decisión de que Guillermo Farre se haga cargo del primer equipo del "Tiburón" para las nueve fechas restantes del Torneo Clausura. El ex entrenador de Sporting Cristal y Belgrano llegará en las próximas horas a Mar del Plata para firmar su contrato y dirigir sus primeros entrenamientos con el equipo.

Farre comenzó su etapa como entrenador al mando de su amado Belgrano el 19 de mayo del 2021. Allí logró ascender al "Pirata" a Primera División y lo dirigió 117 partidos con: 56 victorias, 28 empates y 33 derrotas.

Luego del ascenso, durante el 2023 mejoró aún más su perfomance ya que consiguió clasificar a su equipo a la Copa Sudamericana 2024 al quedar en el puesto 11 de la tabla anual del 2023. Pero el año pasado apenas lo dirigió 11 encuentros y el 13 de marzo dejó el cargo.

Luego de unos meses sin trabajo, aceptó una oferta internacional y se fue a dirigir al Sporting Cristal de Perú. Allí dirigió 26 encuentros en los que: ganó 13, empató 5 y perdió 8. En el Apertura peruano consiguió salir en el segundo lugar por detrás de Universitario. Mientras que en el Clausura salió tercero a tres puntos del mismo equipo. Con esa campaña consiguió la clasificación para la Copa Libertadores 2025.

Durante este año dirigió a "La Máquina Celeste" nueve partidos: siete por el torneo local y dos por Copa Libertadores, ambos derrota, y el segundo de ellos ante Bolivar terminó siendo su último partido en la institución.

El "Tiburón" será su tercer club como entrenador principal y no la tendrá nada fácil ya que peleará por mantener la categoría en estos últimos nueve encuentros:

El fixture del "Tiburón":