Boca aprovechó su momento, Aldosivi lo perdió de arriba y sigue sin ganar

Di Lollo, en la última del primer tiempo, abrió el marcador para el "xeneize" que en el cierre lo liquidó. (Foto: @bocajrsoficial)

Aldosivi no puede levantar cabeza. Hizo un correcto primer tiempo, cumplió gran parte del plan, pero un error en una salida en la última jugada lo mandó al descanso en desventaja. En el complemento, si bien le costó llegar, tuvo el empate en los pies de Serrago, Marchesin se lo tapó y, enseguida, Battaglia conectó un córner de Paredes para sellar el 2 a 0 definitivo de Boca en el "José María Minella" que le permite sumar el tercer triunfo consecutivo a los de Russo y complica aún más al "tiburón" en la lucha del descenso.

La propuesta del local fue clara en el arranque. Presión sobre los mediocampistas rivales para evitar que jueguen a partir de Paredes y ver lo que podía lograr en ataque. La primera parte le salió bárbaro, porque Boca no pudo tener juego ni llegó con demasiada claridad, salvo dos corridas de Merentiel. En la primera tenía tiro y decidió dar un pase al medio que fue desactivado, y en la segunda abrió para Aguirre que tardó mucho en definir y Guerrico llegó a cerrarlo.

El resto de la etapa fue decididamente malo. Se prestaron la pelota y los arqueros casi no tuvieron trabajo. Hasta que en la última, cuando apenas quedaban segundos para el pitazo final, Carranza capturó una pelota y se apuró en salir, el saque se le fue largo y Palacios barrió para recuperar, avanzó y se la sirvió a la cabeza de Di Lollo que metió el frentazo goleador para el 1 a 0. Tocaron la pelota en el medio y terminó: durísimo.

Sin embargo, lo que parecía que iba a ser un envión para Boca, no lo fue. Los de Russo siguieron jugando mal y, más allá de los cambios, lo del "tiburón" no se modificó. Siguió apostando al corte y a alguna jugada perdida para empatar. Y así tuvo la más clara con Serrago, que recibió entrando al área por derecha y obligó una buena respuesta de Marchesin.

Sin ocasiones claras, en el momento que Aldosivi más inquietaba, Boca lo liquidó. Paredes metió un centro perfecto en un córner, Rodrigo Battaglia ganó en las alturas y sentenció el partido. Sólo quedó tiempo para un tiro libre de Preciado que sacó bien Marchesin por encima del travesaño, corridas de Boca mal terminadas por Zeballos y un enganche innecesario del arquero que le costó una lesión y el cambio antes del final.

El panorama de Aldosivi es cada vez más complicado, terminará la fecha aún en zona de descenso y esperando que sus rivales directos no sumen. No pudo ganar en lo que va del Torneo Clausura y, tras el parate de la fecha FIFA, visitará a Sarmiento de Junín en una "final" por la lucha de abajo.

Síntesis

Aldosivi (0): Jorge Carranza; Giuliano Cerato, Yonathan Cabral, Santiago Laquidain e Ignacio Guerrico; Federico Gino, Roberto Bochi y Martín García; Tiago Serrago, Tobías Cervera y Matías García. DT: Mariano Charlier.

Cambios: ST 0' Tobías Leiva y Ayrton Preciado por Martín García y Matías García, 19' Rodrigo González por Gino y 27' Emiliano Rodríguez y Facundo De La Vega por Bochi y Cervera.



Boca (2): Agustín Marchesin; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco; Rodrigo Battaglia y Leandro Paredes; Carlos Palacios; Brian Aguirre, Edinson Cavani y Miguel Merentiel. DT: Miguel Ángel Russo.

Cambios: ST 20' Alan Velasco y Exequiel Zeballos por Merentiel y Aguirre, 36' Williams Alarcón por Palacios y 48' Leandro Brey por Marchesin.

Goles: PT 46' Di Lollo (B); ST 35' Battaglia (B).

Árbitro: Sebastián Zunino.

Estadio: "José María Minella".

