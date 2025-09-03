Comenzó la Era Farré en Aldosivi
El flamante entrenador dirigió su primera práctica este miércoles en el predio de Punta Mogotes .
Sin tiempo para perder. Luego de la salida de Mariano Charlier el martes, la dirigencia definió rápido el futuro y este miércoles Guillermo Farré ya se hizo presente en el predio de Aldosivi en Punta Mogotes para dirigir su primera práctica y comenzar a trabajar de cara a lo que viene, con un objetivo claro: la permanencia .
El extécnico de Belgrano tiene 10 días por delante y le vendrá bien el parate del fin de semana para conocer a sus jugadores e imponer su idea y estilo. La presentación será ni más ni menos que ante Sarmiento de Junín, un director rival en la lucha por el descenso y exclub del nuevo técnico .
Tras la presentación del presidente Hernán Tillous, el entrenador y sus colaboradores comenzaron con los trabajos de campo. Junto a él arribaron dos asistentes y un preparador físico, mientras que el resto del cuerpo técnico formaban parte del grupo de trabajo de Charlier y son parte de la Institución .
Cuerpo Técnico
DT : Guillermo Farré
AdC : Andrés Anca
AdC : Christian Neira
PF : Jorge Vaca
PF : Silvio Desio
EA : Jesús García
VA : Jeremías Bottega
