Comenzó la Era Farré en Aldosivi

Sin tiempo para perder. Luego de la salida de Mariano Charlier el martes, la dirigencia definió rápido el futuro y este miércoles Guillermo Farré ya se hizo presente en el predio de Aldosivi en Punta Mogotes para dirigir su primera práctica y comenzar a trabajar de cara a lo que viene, con un objetivo claro: la permanencia .​​​​​​​

El extécnico de Belgrano tiene 10 días por delante y le vendrá bien el parate del fin de semana para conocer a sus jugadores e imponer su idea y estilo. La presentación será ni más ni menos que ante Sarmiento de Junín, un director rival en la lucha por el descenso y exclub del nuevo técnico .

Tras la presentación del presidente Hernán Tillous, el entrenador y sus colaboradores comenzaron con los trabajos de campo. Junto a él arribaron dos asistentes y un preparador físico, mientras que el resto del cuerpo técnico formaban parte del grupo de trabajo de Charlier y son parte de la Institución .

Cuerpo Técnico

DT : Guillermo Farré

AdC : Andrés Anca

AdC : Christian Neira

PF : Jorge Vaca

PF : Silvio Desio

EA : Jesús García

VA : Jeremías Bottega