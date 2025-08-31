Mariano Charlier analizó la derrota ante Boca: "Entiendo la impaciencia de la gente"

Mariano Charlier sabe mejor que nadie que se termina el margen, que en el fútbol mandan los resultados y que Aldosivi no los está consiguiendo. No pudo ganar en las siete fechas que van del Torneo Clausura, apenas marcó un gol y el equipo sigue hundido en la zona del descenso. Pero también es conciente que el análisis pudo ser distinto si lograban llegar al descanso con el marcador en blanco y que el tanto de Boca en el cierre de la etapa inicial fue determinante en un encuentro de trámite parejo.

La falta de gol es un dolor de cabeza. Y Charlier lo tiene claro: "Estamos preocupados y ocupados en eso, que nos está costando mucho hacer un gol, que nos está costando mucho llegar a tener jugadas claras. Pero bueno, también si mirás los goles que nos hicieron a nosotros tampoco fueron demasiado claros y nos está tocando esa, que nos hacen goles no tal vez muy elaborados, no tal vez con llegadas claras del equipo rival y a nosotros también nos está costando mucho lastimar".

El DT cree que pudo ser empate, pero no quiso decirlo él para no parecer conformista ante una nueva derrota. Por eso, lo remarcó cuando se lo preguntaron en la conferencia de prensa. "Que alguien esté viendo que podría haber sido un empate y no lo diga yo, está bueno que pase. Tal vez era para irnos al entretiempo con un empate, claramente, y a partir de ahí hay que ver lo que pasaba y cómo seguía el segundo tiempo. Con el gol del final, nos obligó a nosotros a tener que ir en búsqueda del ataque para poder revertir el resultado y eso genera impaciencia de todos. Se impacienta la gente y te lleva a que todo sea más apresurado y cometés errores", explicó.

Los resultados no se dan y todo se hace cuesta arriba. Por eso, el marplatense repitió que "en el fútbol mandan los resultados y nosotros necesitamos sumar cuanto antes. No creo que estemos haciendo locuras, que arriesgamos más de la cuenta, estamos presionando, recuperando la pelota, pero es cierto que nos está faltando fineza para manejarla mejor cuando la tenemos. En el primer tiempo robamos mucho y después erramos un montón de pases, tal vez nos cuesta soltarnos y ser más claros con la pelota". E insistió que "nos falta más volumen de juego y queremos seguir mejorando en eso, en estar más precisos con la pelota. Hacer un gol, lograr un triunfo, lo que nos puede dar es una elevación de autoestima y eso nos llevará a mejorar".

Por último, defendió a sus jugadores pero entendiendo el enojo de la gente: "Me parece que los futbolistas tienen una entrega total, yo entiendo a la gente porque había mucha gente, acompaña en un día feo, alientan y es lógico que tengan impaciencia, pero no creo que esté faltando actitud o huevos como piden, me parece que no pasa por ahí", cerró.

