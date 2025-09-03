La emotiva despedida de Mariano Charlier de Aldosivi: "Orgullo total"

Más allá de lo que pasó en el Clausura, su levantada en el Apertura mantiene a Aldosivi con chances de evitar el descenso. (Fotos Instagram)

Se fue el técnico del equipo de Primera División, pero se fue mucho más que eso de Aldosivi. El destino lo puso ante esa oportunidad, que encaró con sapiencia y responsabilidad, pero lo de Mariano Charlier en el "tiburón" data de mucho antes y tiene que ver con un trabajo espectacular en la búsqueda y formación de futbolistas y personas, dejando un legado en una innumerable cantidad de chicos que pasaron por sus manos. Con dolor, lógico, porque las cosas no se dieron como esperaba en el equipo superior, el entrenador se despidió del club en redes sociales.

"Toca despedirme del club que quiero muchísimo al cual volví hace 5 años para buscar nuevos desafíos y vaya si los encontré. Fui entrenador de juveniles, entrenador de reserva, coordinador del fútbol juvenil junto a mí gran compañero en esta aventura @pipavillar al cual admiro y aprecio mucho, estuve en 5 interinatos y llegó la posibilidad de ser ratificado cómo entrenador de la primera división, ORGULLO TOTAL", comenzó Charlier.

En lo futbolístico, remarcó que "lamentablemente los resultados mandan y no podemos completar el trabajo y la ilusión de poder dejar al club en primera. Quiero agradecer a todos los entrenadores y profes del fútbol juvenil que siempre están a la altura y se brindan a full en el día a día, a mí cuerpo técnico que ellos saben muy bien el esfuerzo, el compromiso y la dedicación que le pusimos a este proceso."

También quiso agradecer infinitamente a "este grupo de jugadores que me posibilitaron la oportunidad de dirigir primera y se brindaron a máximo con muchísimo respeto hacia nuestra tarea. Agradecer a cada uno de los jugadores juveniles que me tocó dirigir en estos años y de los cuales aprendí mucho".

Tampoco se olvidó de todos los que hacen al club, sin tanta visibilidad: "A todos los trabajadores silenciosos que hay en el club que lo hacen día a día más grande, utileros, cocineros, mantenimiento, cancheros, seguridad, lavandería, médicos, kinesiólogos, nutricionistas, psicóloga, administración y logística", resaltó. .

Y para mostrar que no hay resquemor por la decisión, también agradeció a "los dirigentes encabezados por Hernán Tillous por la posibilidad de trabajar con total tranquilidad todos estos años y la oportunidad hermosa de dirigir en primera división.

El cierre fue para los hinchas, esos que siempre lo bancaron y agradecen haber tomado el fierro caliente. "Y por último a la GENTE.... Que siempre me hizo sentir su apoyo, que siempre me banco y siempre estuvo alentando... GRACIAS💚💛"

El cierre fue con el deseo de toda la familia del "Tiburón": "Aldosivi es de Primera".