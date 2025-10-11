SUPLEMENTOS
Disturbios

Se peleó en la calle, pateó dos motos y lo detuvieron

Sucedió el sábado a la madrugada en el centro. Tiene 27 años y fue trasladado a Tribunales.

11 de Octubre de 2025 10:37

Por Redacción 0223

PARA 0223

Un hombre de 27 años que durante una pelea en el centro pateó dos motos y le provocó varios daños fue aprehendido por personal policial y fue notificado de la formación de una causa penal.

Fue personal de la Subcomisaria Casino el que llegó a la zona de Moreno y Corrientes donde redujo al sujeto que en el transcurso de la gresca tiró dos motos estacionadas al piso.

Una vez labradas las actuaciones de rigor en la dependencia la fiscal de Flagrancia Mariana Baqueiro dispuso la formación de una causa por daño y su traslado a Tribunales para prestar declaración.

