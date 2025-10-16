Picante festejo de la Selección Argentina tras ganarle a Colombia: "Prenda la radio, encienda la tele..."..."

El equipo dirigido por Diego Placente venció a Colombia por 1-0 y buscará su séptimo título en la categoría.

Después de un partido complicado, la Selección Argentina logró imponer su juego y venció por 1-0 a Colombia y avanzó a la final del Mundial Sub 20. Ahora, el equipo Albiceleste se enfrentará a Marruecos e intentará quedarse con el título.

En un clima más que festivo, los jugadores argentinos se burlaron de los colombianos y las redes sociales estallaron. Ya en el vestuario, los jóvenes comenzaron a grabarse y pusieron la canción "El ritmo que nos une", de Ryan Castro, tema oficial del conjunto colombiano en la Copa América de Estados Unidos 2024 (en la que incluso participan Juanfer Quintero y Luis Díaz).

Los dirigidos por Diego Placente fueron parte de una situación similar a la del sábado pasado: pusieron la música del Chavo del 8 después de la victoria frente a México en los cuartos de final.

Después de esto, los jugadores de la Selección Argentina Sub 20 ya empezaron a palpitar la final que será el próximo domingo, a partir de las 20, en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos. "A Marruecos el domingo le vamos a ganar y la vuelta vamo' a dar", cantaron, en medio de un alocado festejo en el vestuario.