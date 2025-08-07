Mía, la perra antinarcóticos de Prefectura, se retiró tras 13 años de servicio

Después de trece años de trabajo incansable, Mía, una perra entrenada para detectar estupefacientes, dejó su lugar en las filas de la Prefectura Naval Argentina. La emotiva despedida se llevó a cabo en la sede de Prefectura Formosa, donde su guía durante toda la carrera, el cabo primero César Abel Gordillo, decidió adoptarla para que disfrute de su merecido retiro en familia.

Nacida el 28 de febrero de 2012 en Formosa, Mía fue incorporada a la institución desde muy pequeña. Se formó en la División Perros de la Ciudad de Buenos Aires, donde recibió su adiestramiento especializado como can detector. Desde entonces, se convirtió en una pieza clave en múltiples operativos contra el narcotráfico.

Durante más de una década, participó en patrullajes, controles vehiculares y procedimientos en zonas costeras y fluviales. Su olfato certero y su comportamiento ejemplar la llevaron a ganarse el respeto de sus compañeros y superiores. Pero más allá de su rol operativo, Mía generó un vínculo profundo con quienes trabajaron a su lado, en especial con Gordillo, su compañero inseparable.

La ceremonia de despedida fue íntima pero cargada de emoción. Entre aplausos y gestos de cariño, se formalizó lo que ya era una certeza: Mía dejaría el uniforme, pero seguiría siendo parte de la familia de Prefectura.

Ahora, con una nueva vida por delante, Mía descansará en un entorno lleno de afecto. No llevará más el arnés de trabajo, pero su huella seguirá presente en cada operativo que ayudó a concretar con valentía y lealtad.