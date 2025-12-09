Impactante: discutió con su novia y le fracturó la cara a golpes a la salida del boliche

Un grave episodio de violencia de género ocurrió este fin de semana en Chos Malal, en la provincia de Neuquén, donde una mujer fue brutalmente golpeada por su pareja tras regresar de bailar. La víctima sufrió fracturas en la mandíbula y la nariz, además de múltiples lesiones en el rostro, por lo que tuvo que ser trasladada al hospital local para recibir atención médica. Según su testimonio, durante la agresión el hombre también la amenazó de muerte, lo que agravó aún más la situación.

La fiscal del caso, Natalia Rivera, calificó la agresión como de “extrema violencia”. Los médicos constataron fracturas en la nariz, el maxilar izquierdo y la cara interna del maxilar, además de hematomas y excoriaciones en distintas partes del rostro. Con estos elementos, el Ministerio Público imputó al acusado por lesiones graves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género, en concurso real con amenazas simples.

El Ministerio Público indicó que las medidas no protegen lo suficiente a la mujer.

Este domingo se realizó la audiencia correspondiente, en la que la fiscal Rivera solicitó la prisión preventiva del hombre, al advertir que existe riesgo para la integridad física y emocional de la víctima. Sin embargo, el juez de garantías Juan Pablo Balderrama rechazó el pedido y dispuso medidas alternativas: prohibición de acercamiento, de contacto por cualquier medio y de ingreso a la localidad donde la mujer se mudó después del ataque. La decisión generó preocupación en el entorno judicial y en organismos de asistencia a víctimas.

Ante esta resolución, la Fiscalía anticipó que apelará la medida y pedirá su revisión ante un tribunal revisor, al considerar que las restricciones impuestas no alcanzan para garantizar la protección de la mujer. En este contexto, la línea 144 brinda asesoramiento permanente para situaciones de violencia de género, es gratuita, anónima y funciona en todo el país las 24 horas. También se puede pedir ayuda por WhatsApp, correo electrónico o mediante la aplicación oficial disponible para celulares.