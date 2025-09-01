Video: circulaba en una moto robada, lo detectaron por las cámaras y terminó detenido

La moto tenía un pedido de secuestro activo desde el 11 de mayo del 2024.

Gracias a las cámaras del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM), durante la tarde del sábado se logró recuperar un motovehículo que había sido robado en mayo de 2024. El Municipio de General Pueyrredon informó que el rodado fue detectado en el barrio Las Lilas y, tras un rápido operativo, se concretó la intercepción en la intersección de Alió y San Lorenzo.

El hallazgo fue posible gracias al sistema de lectura de patentes, que permitió iniciar un seguimiento en tiempo real para que efectivos policiales lograran recuperar la moto y aprehender a su conductor. El conductor fue detenido y puesto a disposición de la Justicia.

En primera instancia, el COM activó el protocolo correspondiente y coordinó el seguimiento, modulando la ubicación del vehículo en todo momento. Simultáneamente, un móvil policial se dirigió hacia la zona, lo que facilitó la interceptación sin que se produjeran incidentes.

La aprehensión del hombre fue realizada en el marco de una causa por encubrimiento, mientras que el motovehículo quedó secuestrado. Desde el Municipio destacaron la importancia de la articulación entre la tecnología aplicada a la seguridad y el accionar policial para prevenir el delito y devolver los bienes a sus legítimos dueños.