Lo identificaron en el centro y tenía un handy” que se usa como inhibidor de alarmas

Una recorrida de rutina del personal de Prefectura Naval Argentina por el centro de la ciudad terminó con la aprehensión de un joven de 18 años que tenía en su poder un Handy con cambio de frecuencia que se usa habitualmente como inhibidor.

Ante un llamado al 911 que denunció la presencia de una persona deambulando en la zona del Rectorado, los prefectos interceptaron al sujeto en la esquina de 25 de Mayo y San Luis: al identificarlo y exhibir sus pertenencias vieron el equipo de radio comunicación que tenía en su poder.

Tien 18 años.

Una vez labradas las actuaciones de rigor en la comisaría primera el fiscal Joaquín Morán de la Oficina de Delitos contra la Propiedad Automotor (ODEPA) dispuso que se labren actuaciones por averiguación de ilícito.

Tras secuestrar el Handy, se dispuso la libertad del imputado.