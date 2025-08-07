“Quédate tranquila que te lo cuido”: se hizo pasar por “trapito” y usó un inhibidor para robar en su auto

Una mujer sufrió el robo de su mochila que se encontraba en el interior de su auto. El detalle es que el ladrón se hizo pasar por cuidacoches en pleno centro de Mar del Plata.

A través de un video al que tuvo acceso 0223, se puede ver como el hombre, de unos 50 años, simula asistir a la automovilista en la maniobra de estacionamiento sobre la calle San Martin entre La Rioja y Catamarca. Una vez que se acerca a ella, le dice que se quede "tranquila” que él se lo cuidaba.

Una vez que la mujer activó la alarma, se retiró. A los pocos segundos, apareció nuevamente en escena el cuidacoches “trucho” y abrió el capot, llevándose una mochila y una cubierta de auxilio.

“Se quedó atrás del coche y no me dejaba estacionarlo más cerca del otro auto. Uso un inhibidor para robar y en 2 minutos me sacaron la cubierta y una mochila llena de cosas personales, que me duele más por lo sentimental que por lo de valor”, contó a 0223, Sol, la víctima del robo.

La mujer pudo hablar con comerciantes y cuidacoches de la zona que le dieron algunos detalles que le pueden servir a los investigadores. “Me dijeron que ayer justo no estaba el trapito de esa cuadra. Y me dijeron que saben de uno que hace esas cosas pero no lo enganchan”, lamentó.