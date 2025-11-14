Caminaba con un inhibidor y lo descubrieron: tiene 16 años

Un adolescente de 16 años que merodeaba la zona comercial de la avenida Constitución con un inhibidor de señal en su poder fue aprehendido por personal del Comando de Patrullas que recorría la zona.

Los oficiales interceptaron al menor en inmediaciones de las calles Cataluña y Patagones y al momento de identificarlo descubrieron que tenía en su poder un Handy dual band que se emplea como inhibidor de señales de alarma y cierre centralizado de vehículos.

Las actuaciones las hizo personal de la comisaría séptima.

Al no constatarse víctimas del accionar se labraron actuaciones por averiguación de ilícito en la comisaría séptima que tiene jurisdicción en la zona.

La fiscal Mariana Baqueiro del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil dispuso la notificación de la misma sin adoptar medida restrictiva de la libertad para con el joven y que se efectué la entrega a un familiar directo.