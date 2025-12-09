Espectacular cierre de año para las actividades de Alvarado
En un club donde el fútbol centra la atención y el descenso aún golpea, la Institución sigue adelante con un gran trabajo en las diferentes disciplinas de la sede social que tuvieron su fiesta en el Polideportivo Alvarado
Por Redacción 0223
PARA 0223
Con más de 700 personas que acompañaron y disfrutaron las muestras y exhibiciones de cada una de las disciplinas que se brindan en el club, Alvarado le puso el broche a un 2025 que no terminó como esperaba en el fútbol profesional, pero que sostuvo un crecimiento sostenido en lo estructural y en el resto de las actividades que tienen cada vez más deportistas en la sede social de Jara y Peña.
El sábado se reunieron todas esas actividades, coordinadas por el profesor Agustín Farah, y realizaron una muestra para ofrecerles a las familias lo aprendido durante el año. El trabajo realizado se reflejó en cada una de las exhibiciones. También hubo lugar para distinciones y reconocimientos para diferentes deportistas.
En esta oportunidad, se presentaron las siguientes disciplinas: karate, gimnasia artística, taekwondo, básquet, boxeo, vóley y la histórica Escuela de Fútbol que dirige Orlando Morón. Hubo animación, sorteos, un stand de la Tienda Oficial y la presencia de Torino, la mascota de Alvarado. En el cierre, los abanderados del Jardín de Infantes hicieron su ingreso con la insigna nacional y se coronó con una foto grupal en un gimnasio colmado.
