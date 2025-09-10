El dólar oficial volvió a subir: a cuánto cerró este miércoles

El dólar oficial avanzó en los segmentos mayorista y minorista ante la suba de tasas este miércoles 10 de septiembre en la previa de una jornada donde el Ministerio de Economía buscará refinanciar vencimientos por $7,2 billones.

En el segmento mayorista, el dólar trepó otros $7 a $1.423,5 y anotó un nuevo récord nominal histórico, tras escalar $68,5 en tres días, desde la contundente derrota del Gobierno en las elecciones de la Provincia de Buenos Aires.

Por su parte, en el promedio de entidades financieras elaborado por el Banco Central de la República Argentina (Bcra), el tipo de cambio minorista se ubicó a $1.384,09 para la compra y $1.436,17 para la venta, mientras que en el Banco Nación (BNA) cerró $1.385 para la compra y $1.435 para la venta.

Asimismo, el dólar blue subió $10 a $1.375 para la compra y a $1.395 para la venta.

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubicó en $1.865,5.

En tanto, el dólar MEP retrocede 0,4% a $1.425,61, al tiempo que el dólar contado con liquidación (CCL) lo hizo un 0,4% a $1.433,85. El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.421,48.