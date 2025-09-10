Dos años después y con arresto domiciliario: denuncian que volvió el estafador de muebles de "La Tiendita Online"

Después de ser condenado por estafar a más de 50 personas con muebles que nunca entregó, el responsable de "La Tiendita Online" está de vuelta con el mismo modus operandi pero con arresto domiciliario y otro nombre comercial, según denuncia un nuevo damnificado.

La víctima expuso con 0223 la situación que vivió en los últimos días con Gustavo Ariel Valerga, quien en diciembre del año pasado fue condenado por el Juzgado en lo Correccional N° 5, a cargo del juez Leonardo Celsi, a 4 años y 6 meses de prisión -le concedió la domiciliaria por su estado de salud-.

Valerga y otros dos socios fueron encontrados responsables de 52 casos de estafa ocurridos entre 2021 y 2022 por un perjuicio de $15.000.000 en los que nunca entregaron los muebles que les habían vendido a los clientes. La empresa no poseía capital propio, ni solvencia económica para adquirir muebles de proveedores, ni insumos suficientes para fabricarlos, ni tampoco tenia aquello que ofrecía en depósito.

La nueva víctima, cuya identidad se reserva, compró un sillón por el precio de $780 mil en cuotas al sitio Muebles Low Cost - con local físico en Libertad 6700 - para regalárselo a su esposa. "Nos dijeron que lo iban a traer a mi casa el sábado, después era el lunes. Cuando me fije el nombre de la persona a la que le había llegado la transferencia me saltó que era el mismo que el de La Tiendita Online. Me puse loco", comentó.

"El martes a la mañana fuimos al local, expuse todo, llamaron al que me vendió el sillón por internet y al final nos devolvió la plata. Después de todos los procesos judiciales que tuvo, es increíble que siga usando su nombre, que pueda recibir y transferir dinero. Está haciendo lo mismo", alertó.

Además de adjuntar el comprobante de la transferencia en la que se constata que el nombre del remitente coincide con el del condenado, el hombre también aportó capturas de pantallas de las conversaciones en las que le daban distintas excusas por las supuestas demoras para entregarle el sillón que había comprado.