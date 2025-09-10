Conmoción: una mujer murió en una playa de Mar del Plata y su cuerpo quedó tendido sobre la orilla

El cuerpo de una mujer que yacía sin vida en la orilla fue hallado este miércoles por la tarde en una playa del norte de Mar del Plata. Personal policial trabaja en el lugar.

Fuentes oficiales consultadas por 0223 indicaron que el hallazgo tuvo lugar en las últimas horas de la tarde cuando, por motivos que son materia de investigación, la mujer fue hallada sin vida a orillas del mar a la altura de la playa pública Luna Azul, en Félix U. Camet y Brandsen.

De acuerdo a las primeras informaciones que pudo confirmar este medio, un llamado al 911 alertó que el cuerpo fue expulsado por el mar. Se encontraba con el torso desnudo y sin signos de violencia. A la espera de confirmar su identidad, al momento del hallazgo no hay averiguaciones de paradero pendientes.

La víctima, entre 35 y 40 años y de tez blanca, era de contextura mediana, tenía el cabello castaño y ojos celeste. Vestía un pantalón de jean y zapatillas blancas.

Personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (Same) se acercó al lugar y constató la falta de signos vitales. En las próximas horas se le practicará la autopsia para conocer la causa del fallecimiento.

El hallazgo ya es materia de investigación por parte de la Justicia y está en manos de la fiscal Romina Díaz, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°6, en el marco de una causa por averiguación de causales de muerte.

AMPLIAREMOS.-