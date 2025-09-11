Una famosa marca de autos desembarca en la Argentina con modelos modernos

El mercado automotor argentino atraviesa un fuerte desembarco de marcas chinas y ahora se suma una nueva: se trata de GAC (Guangzhou Automobile Group), uno de los fabricantes más antiguos del gigante asiático. Fundada en 1948, la empresa tiene acuerdos con gigantes como Toyota y Honda, para los que produce modelos en el interior del país. GAC incluso intentó ingresar en Estados Unidos y se presentó en varias ediciones del Salón de Detroit, aunque el proyecto se frenó por la guerra comercial.

Ahora, la compañía llega a la Argentina de la mano de Avantek, un importador local ligado históricamente a Toyota. En una primera etapa, ofrecerá cinco modelos: tres SUV y dos sedanes. A su vez, habrá opciones a combustión tradicional, híbridas y también un modelo totalmente eléctrico. La idea es cubrir distintos segmentos, desde coches compactos y deportivos hasta un SUV grande y de lujo con tres filas de asientos.

El modelo más innovador será el AION ES EV, un sedán eléctrico con más de 400 km de autonomía. También se destacan un SUV mediano híbrido y otro de gran tamaño, que buscarán competir con otras propuestas ya consolidadas en el territorio nacional. La firma asegura que todos sus rodados se caracterizan por el diseño moderno y, en simultáneo, el alto nivel de equipamiento.

Para su llegada, Avantek ya confirmó la apertura de 10 concesionarios oficiales y analiza otros 10 puntos de venta. El plan es llegar a 40 locales en tres años para garantizar presencia en varias ciudades. “GAC Motor no llega para ser una marca más, sino para ofrecer una propuesta diferente, que combine tradición y futuro”, aseguraron desde la marca. Aunque todavía no hay una fecha exacta, se espera que el lanzamiento sea antes de fin de año. De hecho, Avantek ya recibió autorización oficial para traer un primer lote de más de 200 autos en 2025.