Verano 2026: cuánto costará alquilar un departamento en Mar del Plata

Desde el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de Mar del Plata informaron los precios sugeridos para el alquiler de casas y departamentos para esta temporada 2025-26.

Tal como es habitual en esta parte del año, los profesionales brindaron esta mañana en conferencia de prensa, los valores de alquiler orientativos.

En diálogo con 0223, Guillermo Rossi, presidente del Colegio de Martilleros resaltó que se conformaron esos valores poniendo atención en el contexto económico que atraviesa la Argentina y la competencia con el sur de Brasil. "Sabemos que Mar del Plata es el faro que todo el país mira en el momento de la temporada. Tenemos una inflación interanual por ICL de un 50%, nos pareció que hablar de un 25%, o sea, un 25% debajo de lo que es la inflación era muy importante, y va a ayudar a que la gente pueda elegirnos", expresó.

Acompañado por la vicepresidenta 1º. Verónica Berasueta; el secretario Gastón Stati, la delegada de Balcarce, Carolina Viana y el presidente del EmturyC, Bernardo Martin, Rossi resaltó: "Sabemos de la situación económica que se está atravesando" y de la "competencia con los países vecinos", por lo que se fijó consensuadamente con el resto de los profesionales estos valores "muy competitivos en precio y en servicio".

Precios sugeridos por semana

-Departamentos de 1 ambiente (2/3 personas):

* semana desde $ 300.000

-Departamentos de 2 ambientes (3/4 personas):

* semana: desde $ 470.000.-

-Departamentos de 3 ambientes (5/6 personas):

* semana: desde $ 690.000.-

-Chalet de 3 ambientes (5/6 personas):

* semana: desde $ 940.000.-

Recomendaciones del Colegio de Martilleros a los propietarios de inmuebles

1) Aconsejamos que la oferta de las unidades y los precios pactados sean en pesos.

2) No somos formadores de precios. ya que los valores son fijados por la oferta y la demanda y van cambiando de acuerdo a la inflación que se vaya produciendo.

3) De todos modos es nuestra intención informar que Mar del Plata, como los partidos que integran el departamento judicial, ya tienen propiedades en oferta para alquilar.

4) Dada estas consideraciones y teniendo en cuenta las consultas de los propietarios y de los futuros turistas, damos una idea de valores orientativos de los distintos inmuebles, con las variaciones que podrán tener según calidad, estado, ubicación y zona”, manifestaron.

Asimismo, desde el Colegio de Martilleros aconsejan a los turistas a contratar a un profesional inmobiliario matriculado. "Esto garantizará la atención permanente del mismo y evitará preocupaciones o incertidumbres al realizar la contratación con cualquier medio virtual", indicaron.