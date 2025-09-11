Robaron a mano armada un auto y lo encontraron en Necochea

El sistema de geolocalización colocado en un auto Ford Fiesta sustraído a mano armada el domingo pasado en el barrio Nueva Pompeya permitió recuperarlo este jueves tras un allanamiento en la ciudad de Balcarce.

El 7 de septiembre, cerca de las ocho de la noche, dos motochorros encapuchados amenazaron con un arma al conductor del rodado, de 38 años, en inmediaciones de las calles Santa Cruz y Dorrego. Segundos después escaparon con el rodado y con la moto tipo 110 con la que habían llegado al lugar.

El operativo se hizo en Necochea.

El miércoles, personal del Gabinete Técnico Operativo de la comisaria Quinta tomó conocimiento que el rodado tenía rastreo satelital: así llegaron a la ciudad de Necochea donde hallaron el vehículo abandonado en calle 28 entre 63 y 65, además de ver a cuatro sujetos que se escondían en una vivienda.

Elementos secuestrados.

Hoy, luego del aval que dio el Juzgado de Garantías N° 2 de Necochea se allanó una vivienda en calle 67 entre 40 y 42 de esa localidad y secuestraron varias patentes, criques originales, una llave cruza, una rueda completa, una cubierta, un set de balizas plásticas y un teléfono celular Samsung A23.

La fiscal Lorena Irigoyen de la Oficina contra el Delito de Propiedad Automotor (ODEPA) dispuso la formación de causa por Robo agravado de automotor para el sujeto de 29 años y de encubrimiento para el morador de la vivienda, de 25 años.