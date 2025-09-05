Arrastró casi media cuadra a un hombre para robarle la camioneta

Un sujeto que el viernes a la tarde arrastró a un hombre de 64 años unos treinta metros para robarle la camioneta fue detenido por personal policial tras una persecución que terminó en el barrio Belisario Roldán. Las autoridades judiciales en turno ordenaron su alojamiento en el complejo penitenciario de Batán.

Autoridades policiales informaron que todo comenzó en inmediaciones de las calles Colombia y Beruti cuando le sustrajeron la camioneta Toyota Hilux a la víctima. A partir de la intervención del Gabinete Técnico Operativo de la comisaría Sexta y con la colaboración de la Policía Local comenzó la búsqueda del rodado.

Al avistarlo, se inició una persecución que terminó cuando el conductor perdió el control de la camioneta y detuvo su marcha en San Lorenzo y Arrué donde fue aprehendido para luego ser trasladado a la dependencia.

El fiscal de Flagrancia Facundo De la Canale dispuso la formación de causa por el delito de Hurto agravado de vehículo dejado en la vía pública y su alojamiento en la Unidad Penal N°44 de Batán.