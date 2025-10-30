Lo aprehendieron después de robar cartelería vial en ruta 11 por más de $8.000.000

La policía vial de Villa Gesell al recuperar lo robado en un obrador de ruta 11.

En el marco de una causa por el robo de carteles, luces y herramientas de un obrador instalado en un tramo de la autovía de ruta 11 entre Villa Gesell y Mar Chiquita, personal del departamento de seguridad vial de la policía bonaerense llevó adelante la aprehensión de un hombre de 41 años acusado de ser el responsable del hurto.

Según informaron fuentes policiales, la causa se originó tras la denuncia presentada el pasado 20 de octubre por la empresa encargada de la obra de construcción de doble mano en ruta 11. En el obrador de la firma Viaimani, situado en el tramo comprendido entre los kilómetros 416 y 418, se constató el faltante de cartelería vial y luces valuada en aproximadamente seis mil dólares.

La investigación conjunta entre el destacamento vial de Villa Gesell y el destacamento vial de Pinamar permitió reunir los elementos que motivaron la orden de allanamiento, realizada sobre una vivienda geselina ubicada en Paseo 130 entre avenidas 14 y 15.

El operativo, realizado en cumplimiento de la orden emanada por el Juzgado de Garantías N°6 de Dolores, tuvo como resultado la aprehensión del hombre y la incautación de dos automóviles —un Volkswagen Polo y un Fiat 147—, junto con cartelería de señalización vial, luces destellantes y herramientas.

Los elementos robados tienen un valor de 6.000 dólares.

En el caso interviene la UFI N°6 del Departamento Judicial Dolores, a cargo de Víctor Calderón, quien avaló la aprehensión y las confiscaciones practicados.

El procedimiento fue instruido por la Policía de Seguridad Vial de Villa Gesell, bajo la supervisión del Crio. Mayor Carlos Javier Fiscella, jefe del Departamento Zona Vial X La Costa.