Detenido

No tenía patente, lo pararon y descubrieron que la moto era robada

Sucedió este viernes en inmediaciones de Plaza Rocha. El conductor de 33 años quedó alojado en el complejo penitenciario de Batán.

Fue trasladado al complejo penitenciario.

12 de Septiembre de 2025 18:18

Por Redacción 0223

Un hombre de 33 años que circulaba a bordo de una moto sin patente fue aprehendido por personal policial en inmediaciones de Plaza Rocha al confirmar que el rodado registraba un pedido de secuestro activo desde diciembre de 2021.

Los oficiales del Grupo de Prevención Motorizada interceptaron el rodado Benelli 180 en inmediaciones de las calles 25 de Mayo y España. Al revisar la numeración de la misma confirmaron que estaba vigente el pedido de secuestro solicitado por la comisaría quinta en una causa por robo agravado en trámite ante la Oficina de Delitos contra la Propiedad Automotor (Odepa).

El fiscal de Flagrancia Leandro Arévalo validó las actuaciones policiales y dispuso la formación de causa por encubrimiento y su posterior notificación.

El imputado, cuya identidad no se dio a conocer, quedó alojado en la alcaidía penitenciaria de Batán.

